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В Актюбинской области временно приостановили работу приемных для граждан
17 Марта 2020 15:46
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В связи с объявленным режимом чрезвычайного положения приостановлена работа приемных для граждан департамента полиции Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ведомство.
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«В связи с введением в стране чрезвычайного положения приемные для граждан, расположенные в административных зданиях подразделений департамента полиции Актюбинской области временно приостановили свою работу. Приемные для граждан были открыты в каждом отделении полиции с прошлого года. По всем интересующим вопросам можно обратиться в письменном виде или на электронный адрес ДП Актюбинской области dvd.pressa@mvd.gov.kz до истечения времени ЧП», - сообщил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.
Ключевые слова: Актюбинская область, Безопасность, МВД РК, Коронавирус,
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