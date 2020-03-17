В Актюбинской области временно приостановили работу приемных для граждан

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В связи с объявленным режимом чрезвычайного положения приостановлена работа приемных для граждан департамента полиции Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ведомство.

«В связи с введением в стране чрезвычайного положения приемные для граждан, расположенные в административных зданиях подразделений департамента полиции Актюбинской области временно приостановили свою работу. Приемные для граждан были открыты в каждом отделении полиции с прошлого года. По всем интересующим вопросам можно обратиться в письменном виде или на электронный адрес ДП Актюбинской области dvd.pressa@mvd.gov.kz до истечения времени ЧП», - сообщил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.