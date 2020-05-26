В Актюбинской области возобновляют работу рынки и торговые дома

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 27 мая в Актюбинской области возобновляют работу продовольственные и скотные рынки. Об этом в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций сообщил аким области Ондасын Уразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Правительством были приняты все необходимые меры. В Актюбинской области был объявлен карантин, наложен ряд ограничений. Мы установили блокпосты на выездах и въездах в Актобе, между районами, разделили Актобе на сектора. В результате принятых мер жители региона не испытывали дефицита продуктов питания, товаров повседневного потребления», – сказал О. Уразалин.

По его словам, на сегодняшний день в области зарегистрировано 282 больных, из них 59 случаев завозные, 223 человека были инфицированы в результате контакта с больными. Выписано 213 больных, что составляет 75% от общего показателя. 69 больных все еще получают лечение.

В результате проведения профилактических мероприятий не допущено массового распространения эпидемии внутри региона. Своевременная дезинфекция дала положительный результат. В регионе укомплектовано 1012 койкомест, в том числе 135 инфекционных, 270 провизорных, 607 карантинных. В областном центре работают четыре лаборатории, получено около 40 тысяч ПЦР, почти 14 тысяч экспресс-тестов. Имеется возможность обследовать около 2000 человек ежедневно.

Как отметил аким, хотя первый этап борьбы с пандемией, охватившей весь мир, пройден благополучно, угроза еще не миновала. Населению необходимо соблюдать все санитарные требования и не доверять недостоверной информации, распространяемой в социальных сетях.

О. Уразалин сообщил, что в период чрезвычайного положения многие учреждения и предприятия области приостановили свою работу. С 27 мая деятельность ряда предприятий и учреждений, отвечающих санитарным требованиям, будет возобновлена.

В частности, будет разрешена работа продовольственных, скотных рынков, рынков по продаже автозапчастей, строительных и вещевых рынков, торговых домов с 10.00 до 17.00 часов дня. В таком же режиме будут работать спортивные объекты до 30 человек, дежурные группы в детских садах с 08.00 часов до 18.00 часов, продовольственные ярмарки с 08.00 до 13.00 часов, объекты общественного питания, а также летние площадки до 50 человек при условии соблюдения дистанции с 10.00 до 22.00 часов. Запрещается проводить групповые мероприятия, отмечать поминальные, юбилейные даты. Парки и скверы смогут работать без проведения развлекательных мероприятий.

Аким призвал население области усилить меры предосторожности и с пониманием отнестись к ограничениям.