РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:39, 29 Август 2021 | GMT +6

    В Актюбинской области вакцинировались 100% учителей

    None
    None
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актююинской области 100% школьных учителей получили 100-вакцину от COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал МВК по нераспространению коронавирусной инфекции в Казахстане.

    По решению специальной межведомственной комиссии правительства с 1 сентября все школы начнут обучение в традиционном формате. В соответствии с этим были изданы постановления Главного государственного санитарного врача страны, главного государственного санитарного врача Актюбинской области. В соответствии с этими постановлениями санитарные условия во всех школах были полностью проверены.

    В школах приняты специальные меры по недопущению распространения заболевания среди учащихся. Все учителя, технический персонал получили 100-процентную вакцину. С 1 сентября во всех школах будет организован специальный фильтр, за которым будут закреплены специальные специалисты.

    В школах не будет кабинетной системы, как раньше, каждый класс будет учиться в своих классах. На переменах принимаются специальные меры по недопущению встреч учащихся разных классов друг с другом. В столовую также должны ходить дети каждого класса по отдельности. Усилятся дезинфекционные мероприятия. В школу будут пускать только учителей, получивших вакцину. Родители могут войти через систему Ashyq (только при наличии «зеленого статуса»).



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Образование Актюбинская область
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!