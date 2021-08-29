В Актюбинской области вакцинировались 100% учителей

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актююинской области 100% школьных учителей получили 100-вакцину от COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал МВК по нераспространению коронавирусной инфекции в Казахстане.

По решению специальной межведомственной комиссии правительства с 1 сентября все школы начнут обучение в традиционном формате. В соответствии с этим были изданы постановления Главного государственного санитарного врача страны, главного государственного санитарного врача Актюбинской области. В соответствии с этими постановлениями санитарные условия во всех школах были полностью проверены.

В школах приняты специальные меры по недопущению распространения заболевания среди учащихся. Все учителя, технический персонал получили 100-процентную вакцину. С 1 сентября во всех школах будет организован специальный фильтр, за которым будут закреплены специальные специалисты.

В школах не будет кабинетной системы, как раньше, каждый класс будет учиться в своих классах. На переменах принимаются специальные меры по недопущению встреч учащихся разных классов друг с другом. В столовую также должны ходить дети каждого класса по отдельности. Усилятся дезинфекционные мероприятия. В школу будут пускать только учителей, получивших вакцину. Родители могут войти через систему Ashyq (только при наличии «зеленого статуса»).



