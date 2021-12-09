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В Актюбинской области в ДТП погиб человек, еще трое травмированы

9 Декабря 2021 11:45
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В Актюбинской области в ДТП погиб человек, еще трое травмированы

АКТОБЕ.КАЗИНФОРМ- Сегодня на трассе Актобе-Белогорка произошло ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

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Водитель легковой автомашины выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Газелью».

«9 декабря примерно в 03-45 часов 36-летний водитель автомашины «ВАЗ 2112», двигаясь по автодороге «Актобе-Богословка», выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовой автомашиной «ГАЗель». В результате ДТП пассажир автомашины «ВАЗ» от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель и двое пассажиров госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи города Актобе«»,- говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

Департамент полиции призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД РК.


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#Актюбинская область   #ДТП   #МВД РК  
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Автор:

Самал Ендибаева

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