В Актюбинской области в ДТП погиб человек, еще трое травмированы

АКТОБЕ.КАЗИНФОРМ- Сегодня на трассе Актобе-Белогорка произошло ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

Водитель легковой автомашины выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Газелью».

«9 декабря примерно в 03-45 часов 36-летний водитель автомашины «ВАЗ 2112», двигаясь по автодороге «Актобе-Богословка», выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовой автомашиной «ГАЗель». В результате ДТП пассажир автомашины «ВАЗ» от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель и двое пассажиров госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи города Актобе«»,- говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

Департамент полиции призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД РК.