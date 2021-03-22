НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области ужесточают карантинные меры. Опубликовано соответствующее постановление главного государственного санитарного врача региона Нурсулу Беркимбаевой, передает коррепондент МИА «Казинформ».

В документе, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Актюбинской области, а также в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой на территории Актюбинской области (согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по регионам республики Национального центра общественного здравоохранения Минздрава РК от 22 марта 2021 года Актюбинская область находится в желтой зоне), руководствуясь пунктами 3 и 4 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» и подпункта 16) пункта 2 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении» №68 от 25 декабря 2020 года, главный госсанврач региона постановил:

1.Акимам города Актобе и районов Актюбинской области, территориальным государственным органам, региональной палате предпринимателей «Атамекен», директору филиала акционерного общества «КТЖ – Грузовые перевозки» «Актюбинское отделение ГП», правоохранительным и специальным органам, субъектам предпринимательства всех форм собственности, жителям Актюбинской области:

1.1. запретить:

1) проведение конференций, выставок, форумов, зрелищных, а также семейных, торжественных, праздничных корпоративов, памятных и других мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на дому;

2) проведение поминок;

3) деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярдные, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, боулинг - центры, кальянные (в том, числе при объектах общественного питания), детские игровые площадки и аттракционы, в закрытых помещениях, батуты и другие), букмекерских контор и лото-клубов, в том числе розыгрыш лотерей;

4) деятельности детских дошкольных учреждений, за исключением дежурных групп;

5) работу столовой в организациях образования начального, среднего и основного среднего уровня, средних и высших учебных заведений;

6) деятельность банкетных залов;

7) деятельность саун в воскресные дни.



