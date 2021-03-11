В Актюбинской области стартует проект по очистке дна озера Шалкар

НУР-СУЛТАН - АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В этом году начнется реализация проекта по очистке дна озера Шалкар в Актюбинской области. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев на своей странице в Twitter, передает МИА «Казинформ».

Как сообщил министр, н а озере Шалкар Актюбинской области сложилась сложная ситуация. За последние годы водоем сильно обмелел и заилился. Это связано с климатическими условиями, на территории Мугалжарских гор проходят малоснежные зимы, поэтому, ежегодно уменьшается количество осадков.

«Необходимое финансирование уже выделено. Это позволит повысить качество воды в озере, качественно улучшить гидрохимический состав воды и обеспечить хозяйственно-бытовым водоснабжением население г. Шалкар», - отметил министр.

В регион выезжала комиссия ведомства. Выяснилось, что за 10 лет среднее значение снегозапаса составило 34 мм, что меньше среднемноголетнего показателя на 20 мм. Снегозапасы являются основным источником питания рек и озер местности.

Фото: r16.ru