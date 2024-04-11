В Актюбинской области ситуация с паводками стабильная

В целом в настоящее время ситуация с паводками в Актюбинской области находится на стабильном уровне. Об этом заявил заместитель акима Актюбинской области Асылбек Есенбаев во время брифинга в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

– Оперативный штаб под председательством акима области работает круглосуточно. Ситуация полностью под контролем, – сказал заместитель акима Актюбинской области.

Он сообщил, что с момента начала паводка по сегодняшний день восстановлены услуги электроснабжения 41 населенного пункта, или около 5 000 абонентов. В настоящее время в 14 населенных пунктах отключены от электроэнергии 236 абонентов, однако все жители подключены через дизельный генератор. 10 бригад, 60 единиц техники продолжают восстановительные работы во всех населенных пунктах. Был составлен план восстановления электроэнергии. Согласно плану работы будут завершены в течение 7 дней в связи с понижением уровня воды.

– Дорожное сообщение с 11 населенными пунктами области временно прервано. Для сравнения, на 30 марта таких населенных пунктов было 17. На сегодняшний день ведутся работы по установлению транспортного сообщения с 10 населенными пунктами. Планируется начать работы по восстановлению Большого моста в селе Уил. Проектными учреждениями организованы работы по техническому осмотру. До конца этой недели мы будем определять объемы восстановительных работ, – добавил Асылбек Есенбаев.

По его словам, на Актюбинском водохранилище фактический объем накопления составляет 240 млн кубометров, или 98%. Сегодня на 10:00 приток составляет 9,3 кубометра в секунду. Производится сброс воды – 30 кубометров в секунду.

По Каргалинскому водохранилищу фактический объем накопления 269 млн кубометров, или 96%. Приток составляет – 69 кубометров в секунду. Производится сброс воды - 30 кубометров в секунду. Ситуация на водохранилищах стабильная и угроз нет.

– Вместе с тем, под наблюдением находится река Торгай в Иргизском районе, русла которой находятся близ населенных пунктов Нура и Мамыр. Эта река берет начало в Костанайской области. Оперативным штабом принято решение направить туда дополнительно 8 единиц техники и 3 000 мешкотары для укрепления дамб, – сказал заместитель акима на площадке СЦК.

По единовременной социальной выплате на сегодняшний день принято 1 026 документов, из них 504 семьям произведена единовременная социальная выплата в размере 163 миллионов тенге. Документы остальных 522 семей находятся на рассмотрении.

В ходе брифинга стало известно, что получены первоначальные итоги работы по оценке жилья, пострадавшего от паводка, в связи с этим в районах начата работа по выплатам компенсации населению.



