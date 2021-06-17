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    18:11, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    В Актюбинской области сгорело авто: погиб ребенок, второй получил ожоги

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    АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 16 июня в поселке Енбек ту Айтекебийского района двое детей играли в салоне неисправной автомашины «Ваз 2106» во дворе дома. По невыясненной причине произошло возгорание автомашины, 7-летний мальчик успел выйти из горящей автомашины, а его 3-летний брат не успел, передает МИА «Казинформ».

    В настоящее время причины возгорания выясняются.

    «Еще раз обращаюсь к родителям несовершеннолетних детей, необходимо контролировать, где и с кем находятся ваши дети. Детские шалости могут привести к трагедии. Если во время несчастного случая гибнет человек - это всегда трагедия, но когда обрывается жизнь ребенка, то это не только огромная беда, но и всегда наша вина, вина взрослых. Давайте вместе вспомним простые правила безопасности, которые уберегут наших сыновей и дочерей от беды», - обратился к родителям начальник ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Актюбинская область
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