В Актюбинской области сгорело авто: погиб ребенок, второй получил ожоги

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 16 июня в поселке Енбек ту Айтекебийского района двое детей играли в салоне неисправной автомашины «Ваз 2106» во дворе дома. По невыясненной причине произошло возгорание автомашины, 7-летний мальчик успел выйти из горящей автомашины, а его 3-летний брат не успел, передает МИА «Казинформ».

В настоящее время причины возгорания выясняются.

«Еще раз обращаюсь к родителям несовершеннолетних детей, необходимо контролировать, где и с кем находятся ваши дети. Детские шалости могут привести к трагедии. Если во время несчастного случая гибнет человек - это всегда трагедия, но когда обрывается жизнь ребенка, то это не только огромная беда, но и всегда наша вина, вина взрослых. Давайте вместе вспомним простые правила безопасности, которые уберегут наших сыновей и дочерей от беды», - обратился к родителям начальник ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов.