+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 25 °С
USD 401.26 EUR 452.86
RUB 5.83 CNY 56.78
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Актюбинской области с 25 июня приостанавливается работа детсадов и кружков

23 Июня 2020 22:50
Поделиться:
В Актюбинской области с 25 июня приостанавливается работа детсадов и кружков

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С 25 июня 2020 года в Актюбинской области, согласно постановлению главного государственного санитарного врача, приостанавливается деятельность детских дошкольных учреждений, кружков и образовательных центров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Новости по теме
Почему нельзя быстро получить результаты ПЦР-теста, пояснили в Атырау
Подробности о новых случаях коронавируса рассказали в Атырау Блокпосты вновь установили на выезде из Кокшетау и Степногорска Видеонаблюдение усилят на окраинах Тараза

Данная мера принята в связи с регистрацией заболеваемости коронавирусной инфекцией среди работников образовательной сферы и для недопущения дальнейшего распространения инфекции.

В частности, с 25 июня приостанавливается работа детских дошкольных учреждений, независимо от форм собственности, образовательных центров, кружков, центров дополнительного образования (репетиторские, языковые), независимо от форм собственности, за исключением их работы онлайн.


Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #Образование   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Безопасность   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив