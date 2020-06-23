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В Актюбинской области с 25 июня приостанавливается работа детсадов и кружков
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С 25 июня 2020 года в Актюбинской области, согласно постановлению главного государственного санитарного врача, приостанавливается деятельность детских дошкольных учреждений, кружков и образовательных центров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг.
Данная мера принята в связи с регистрацией заболеваемости коронавирусной инфекцией среди работников образовательной сферы и для недопущения дальнейшего распространения инфекции.
В частности, с 25 июня приостанавливается работа детских дошкольных учреждений, независимо от форм собственности, образовательных центров, кружков, центров дополнительного образования (репетиторские, языковые), независимо от форм собственности, за исключением их работы онлайн.
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