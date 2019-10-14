В Актюбинской области – ряд назначений

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Назначены руководители департамента комитета по защите конкуренций МНЭ РК по Актюбинской области и управления физической культуры и спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Приказом председателя Комитета по защите и развитию конкуренции Министерства национальной экономики РК на должность руководителя департамента комитета по защите конкуренции МНЭ РК по Актюбинской области назначен Сагындык Ергалиев.

43-летний Сагындык Ергалиев в 1999 году окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный университет по специальности «Экономист-менеджер предприятий сельскохозяйственного промышленного комплекса».

Трудовую деятельность начал в 2001 году главным экономистом отдела финансов Западно-Казахстанской области. В разные годы работал начальником отдела Межрегиональной инспекции Агентства РК по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) Актюбинской и Западно-Казахстанской областей, заместителем руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Актюбинской области.

Также распоряжением акима области Ондасына Уразалина на должность руководителя областного управления физической культуры и спорта назначен Евгений Гончаров.

38-летний Евгений Гончаров в 2004 году окончил Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова по специальности «Тренер физической культуры, спорта», в 2016 году Оренбургский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начал тренером велоспорта областной ДЮСШ. С 2015 года возглавлял отдел физической культуры и спорта города Актобе.

В ходе совещания в акимате аким области пожелал руководителям госорганов успехов в работе, выразив уверенность, что они со всей ответственностью подойдут к выполнению возложенных на них обязанностей.











