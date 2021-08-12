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В Актюбинской области продлевается время работы объектов-участников Ashyq

12 Августа 2021 14:51
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В Актюбинской области продлевается время работы объектов-участников Ashyq

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача Актюбинской области, в частности продлевается время работы объектов-участников Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Главный санврач Актюбинской области постановил:

1. Объектам со статусом Лидер «Ashyq» разрешить режим работы до 00:00 часов, прочим объектам, работающим по проекту «Ashyq» - до 22:00 часов.

2. Также внесены изменения в пунктах 12, 14, 15, 19, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 51 приложения к постановлению главного государственного санитарного врача Актюбинской области от 30 июня 2021 года №ПГСВ-24 «Об усилении ограничительных карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Актюбинской области».

Таким образом, объектам, участвующим в проекте «Ashyq» словосочетание «до 17:00 часов» и «до 20:00 часов» будут заменены словосочетанием «до 22:00 часов», участники со статусом «Лидер» словосочетание «до 19:00 часов» и «до 22:00 часов» заменены «до 00:00 часов»».

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.


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Автор:

Арайлым Мұрат

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