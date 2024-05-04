В Актюбинской области приобрели первые пять домов для пострадавших от паводка

Первые пять домов для пострадавших от паводка приобрели в Актюбинской области, новоселы – жители Айтекебийского района. Им купили готовое жилье в селах Темирбека Жургенова и в Айке.

Деньги на эти цели выделил Фонд Булата Утемуратова.

Сегодня в акимате Айтекебийского района подписали договор на выкуп жилья. Документ скрепили подписями представители мецената, акимат Айтекебийского района, а также продавец жилья и будущий владелец.



Стоит отметить, что дома пострадавшие выбирали сами. Их же желание было приобрести готовое жилье, а не ждать построенного. 4 семьям приобрели дома в райцентре, одной семье – в селе Айке.

В комиссию по оценке и возмещению материального ущерба Айтекебийского района поступило 133 заявления. У 46 жителей дома были признаны аварийными. Первым пяти семьям приобрели жилье. По словам акима Айтекебийского района Даулетияра Тугузбаева, еще 15 семьям купят дома на следующей неделе.

- Еще вчера, лишившись своего дома, мы не знали, как быть и что нам ждать. Теперь у нас есть новый дом, мы вернемся к прежней жизни. Дома мы выбирали сами, - говорит жительница Айтекебийского района Ляззат Жубатова.

В Актюбинской области продолжается работа по возмещению ущерба пострадавшим от паводка. Им оказывается помощь и выплачиваются компенсации за испорченное имущество и погибший скот.



Фонд Булата Утемуратова выделил 10 миллиардов тенге пострадавшим от весеннего наводнения жителям Актюбинской области.