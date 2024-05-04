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    20:40, 03 Май 2024 | GMT +6

    В Актюбинской области приобрели первые пять домов для пострадавших от паводка

    Договор на выкуп жилья пострадавшим от паводка подписали жители Актюбинской области
    Фото: кадр из видео акимата Актюбинской области

    Первые пять домов для пострадавших от паводка приобрели в Актюбинской области, новоселы – жители Айтекебийского района. Им купили готовое жилье в селах Темирбека Жургенова и в Айке.

    Деньги на эти цели выделил Фонд Булата Утемуратова.

    Сегодня в акимате Айтекебийского района подписали договор на выкуп жилья. Документ скрепили подписями представители мецената, акимат Айтекебийского района, а также продавец жилья и будущий владелец. 

    Стоит отметить, что дома пострадавшие выбирали сами. Их же желание было приобрести готовое жилье, а не ждать построенного. 4 семьям приобрели дома в райцентре, одной семье – в селе Айке.

    В комиссию по оценке и возмещению материального ущерба Айтекебийского района поступило 133 заявления. У 46 жителей дома были признаны аварийными. Первым пяти семьям приобрели жилье. По словам акима Айтекебийского района Даулетияра Тугузбаева, еще 15 семьям купят дома на следующей неделе.

    - Еще вчера, лишившись своего дома, мы не знали, как быть и что нам ждать. Теперь у нас есть новый дом, мы вернемся к прежней жизни. Дома мы выбирали сами, - говорит жительница Айтекебийского района Ляззат Жубатова.

    В Актюбинской области продолжается работа по возмещению ущерба пострадавшим от паводка. Им оказывается помощь и выплачиваются компенсации за испорченное имущество и погибший скот.

    Фонд Булата Утемуратова выделил 10 миллиардов тенге пострадавшим от весеннего наводнения жителям Актюбинской области.

    Теги:
    Компенсация Жилье Видео Паводки в Казахстане Благотворительность Актюбинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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