В Актюбинской области построят ГОК по переработке титан-циркониевых руд

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Горно-обогатительный комбинат по переработке титан-циркониевых руд построят в Мартукском районе Актюбинской области. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил аким Мартукского района Ермек Кенжеханулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашем районе имеется рассыпное месторождение титан-циркониевых руд «Шокаш». Запасы руды в карьере составляют 9,5 млн кубометров. Переработка руды осуществляется на экспериментально-опытной обогатительной установке мощностью 120 тысяч тонн руды в год. В результате переработки путем обогащения производятся ильменитовый концентрат и рутил-циркониевый продукт. ТОО «Экспоинжиниринг» получена лицензия на разведку нового месторождения «Новомихайловское». Также ведется проектирование ГОКа мощностью 2,1 млн тонн руды в год. Строительство комбината будет начато в первом полугодии 2021 года, объект планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году», - рассказал аким района.

Объем производства промышленной продукции Мартукского района за 9 месяцев 2019 года составил 3548,7 млн тенге. На территории района действует 11 промышленных предприятий. «В целом, хотелось бы отметить активность местных предпринимателей. По объему кредитования бизнеса Мартукский район находится на 1 месте. Объем инвестиций составил 6,5 млрд тенге. Рост обеспечен за счет реализации 13 проектов в сфере сельского хозяйства, 16 проектов в торговле, малом и среднем бизнесе, 5 проектов придорожного сервиса и страхового направления и 10 бюджетных проектов. До конца текущего года планируется привлечение инвестиций в размере 7,4 млрд. тенге», - заключил аким района.