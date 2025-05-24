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    16:10, 24 Май 2025 | GMT +5

    В Актюбинской области планируют построить 1 млн кв. метров жилья в 2025 году

    Советник Президента РК Малик Отарбаев, посетивший с двухдневным рабочим визитом Актобе, дал положительную оценку реализации поручений Президента в Актюбинской области, передает агентство Kazinform.

    Советник Президента РК Малик Отарбаев посетил Актобе
    Фото: акимат Актюбинской области

    В рамках поездки он провёл ряд встреч с представителями областного актива, молодежи, педагогов и интеллигенции. Цель – ознакомление с реализацией поручений, данных Главой государства на Национальном курултае, а также обмен мнениями по ключевым вопросам развития страны.

    На встрече с активом области обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, привлечения инвестиций, строительства жилья, качества дорог и инфраструктуры, проблемы энергетики.

    Советник Президента РК Малик Отарбаев посетил Актобе
    Фото: акимат Актюбинской области

    Аким области Асхат Шахаров отметил, что работы в регионе ведутся в соответствии с поручениями Президента. В этом году планируется построить 1 миллион квадратных метров жилья, открыть 11 медицинских учреждений, обеспечить питьевой водой 10 сёл, газифицировать 24 населённых пункта. Энергетический дефицит намерены решить за счёт проектов общей мощностью 450 МВт.

    Советник Президента РК Малик Отарбаев посетил Актобе
    Фото: акимат Актюбинской области

    В рамках встреч в регионе Малик Отарбаев подчеркнул важность установления справедливости и верховенства закона. По его словам, суть поручений Президента – формирование культуры соблюдения закона и порядка. Он выразил обеспокоенность снижением интереса к национальной литературе и чтению газет и журналов, призвал молодёжь обращаться к духовным ценностям нации.

    Советник Президента РК Малик Отарбаев посетил Актобе
    Фото: акимат Актюбинской области Советник Президента РК

    На встрече с молодёжью в зале «Мәңгілік ел» были представлены инициативы в сфере молодёжной политики, занятости, предпринимательства, волонтёрства и воспитания. Советник Президента призвал молодых людей быть активными и черпать мотивацию в национальной литературе.

    Также он посетил школу №82, построенную в рамках национального проекта «Комфортная школа», реализуемого по поручению Президента. Отметим, что в регионе строится 11 таких школ. Во время встречи с педагогами Малик Отарбаев обсудил вопросы образования, основанного на национальных ценностях, дуального обучения, воспитания справедливости и развития общественной культуры.

    По итогам визита советник отметил, что в Актюбинской области поручения Президента реализуются поэтапно. Регион занимает лидирующие позиции по социально-экономическим показателям.

    Теги:
    Акимат Актобе Экономика
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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