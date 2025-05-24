В Актюбинской области планируют построить 1 млн кв. метров жилья в 2025 году
Советник Президента РК Малик Отарбаев, посетивший с двухдневным рабочим визитом Актобе, дал положительную оценку реализации поручений Президента в Актюбинской области, передает агентство Kazinform.
В рамках поездки он провёл ряд встреч с представителями областного актива, молодежи, педагогов и интеллигенции. Цель – ознакомление с реализацией поручений, данных Главой государства на Национальном курултае, а также обмен мнениями по ключевым вопросам развития страны.
На встрече с активом области обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, привлечения инвестиций, строительства жилья, качества дорог и инфраструктуры, проблемы энергетики.
Аким области Асхат Шахаров отметил, что работы в регионе ведутся в соответствии с поручениями Президента. В этом году планируется построить 1 миллион квадратных метров жилья, открыть 11 медицинских учреждений, обеспечить питьевой водой 10 сёл, газифицировать 24 населённых пункта. Энергетический дефицит намерены решить за счёт проектов общей мощностью 450 МВт.
В рамках встреч в регионе Малик Отарбаев подчеркнул важность установления справедливости и верховенства закона. По его словам, суть поручений Президента – формирование культуры соблюдения закона и порядка. Он выразил обеспокоенность снижением интереса к национальной литературе и чтению газет и журналов, призвал молодёжь обращаться к духовным ценностям нации.
На встрече с молодёжью в зале «Мәңгілік ел» были представлены инициативы в сфере молодёжной политики, занятости, предпринимательства, волонтёрства и воспитания. Советник Президента призвал молодых людей быть активными и черпать мотивацию в национальной литературе.
Также он посетил школу №82, построенную в рамках национального проекта «Комфортная школа», реализуемого по поручению Президента. Отметим, что в регионе строится 11 таких школ. Во время встречи с педагогами Малик Отарбаев обсудил вопросы образования, основанного на национальных ценностях, дуального обучения, воспитания справедливости и развития общественной культуры.
По итогам визита советник отметил, что в Актюбинской области поручения Президента реализуются поэтапно. Регион занимает лидирующие позиции по социально-экономическим показателям.