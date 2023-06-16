В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области женщина получила ожоги после хлопка в канализационной насосной станции. Это произошло в посёлке Кенкияк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

14 июня в 22:55 в сельскую больницу поступила оператор канализационно-насосной станции с ожогами. В акимате области, по предварительным данным, сообщили: трагедия произошла, когда работник открыл дверь канализационного сборного пункта и зажёг спичку.

Сейчас канализационная насосная станция работает в штатном режиме, проводится следствие. Первоначальная причина произошедшего — несоблюдение мер безопасности.

У пациента термический ожог 90-95% тела, травматический шок 1-2 степени. Ночью 15 июня женщину доставили санитарной авиацией в областной центр. При этом в акимате уточнили, что женщина сама позвонила мужу, который отвёз её в больницу.