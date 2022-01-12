В Актюбинской области ограничили продажу алкоголя

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Приказом коменданта в Актюбинской области ограничили время реализации лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также спирта и алкоголя, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Приказом коменданта Актюбинской области Каната Алиева №8 от 12 января на период действия чрезвычайного положения в Актюбинской области запрещена продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ.

Кроме того установлен особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров до 21:30 часов.

Также установлен особый режим реализации этилового спирта, алкогольной продукции в будние дни до 17:00 часов. Запрещена их реализация в воскресенье и праздничные дни.

В полиции предупредили, что за нарушение данного приказа предусмотрена административная ответственность.