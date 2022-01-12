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    17:37, 12 Январь 2022 | GMT +6

    В Актюбинской области ограничили продажу алкоголя

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Приказом коменданта в Актюбинской области ограничили время реализации лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также спирта и алкоголя, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    Приказом коменданта Актюбинской области Каната Алиева №8 от 12 января на период действия чрезвычайного положения в Актюбинской области запрещена продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ.

    Кроме того установлен особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров до 21:30 часов.

    Также установлен особый режим реализации этилового спирта, алкогольной продукции в будние дни до 17:00 часов. Запрещена их реализация в воскресенье и праздничные дни.

    В полиции предупредили, что за нарушение данного приказа предусмотрена административная ответственность.

    Теги:
    МВД РК ЧП-2022 Правоохранительные органы Актюбинская область
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