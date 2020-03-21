В Актюбинской области новый аким района
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – По согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами районного маслихата назначен аким Кобдинского района. Им стал 51-летний Болат Кулов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.
Ранее должность акима Кобдинского района занимал Мейрамбек Шермаганбет, который был назначен заместителем акима области по социальным вопросам.
Аким области представил нового руководителя активу Кобдинского района.
51-летний Болат Кулов - выпускник Актюбинского педагогического училища, Алматинского института экономики и статистики.
Трудовую деятельность начал в 1988 году учителем начальных классов Жарыкской средней школы Кобдинского района.
В разные годы работал корреспондентом районной газеты, главным специалистом аппарата акима Кобдинского района, директором Карагандинской средней школы Кобдинского района, а также возглавлял районный отдел культуры, аппарат акима Кобдинского района.
До назначения акимом района занимал должность заместителя акима Кобдинского района.
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