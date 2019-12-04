В Актюбинской области новые назначения

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня на совещании аким Актюбинской области Ондасын Уразалин представил нового руководителя департамента по защите прав потребителей и директора АО «Национальная компания» Kazah Invest», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима.

Глава региона поздравил Абая Байжомартова, долгие годы возглавлявшего департамент Комитета индустриального развития и промышленной безопасности по Актюбинской области, с выходом на заслуженный отдых и вручил ему благодарственное письмо. Затем аким области представил новых руководителей. Приказом председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Алдашев Жумамурат возглавил департамент по защите прав потребителей Актюбинской области. Ж.Алдашев окончил Актюбинский государственный медицинский институт по специальности «врач», а также Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова по специальности «экономика». Трудовую деятельность начал в 1978 году слесарем совхоза «Алга», работал в Алгинской ЦРБ, ординатором клиники научного центра хирургии Российской академии медицинских наук, главным врачом Каргалинской районной и Актюбинской городской больниц. В разные годы занимал должности заместителя акима Каргалинского района, руководителя областного управления здравоохранения, работал в аппарате акима Актюбинской области. На должность регионального директора АО «Национальная компания» Kazah Invest»-внештатного советника акима Актюбинской области по инновациям был назначен Нурхан Тлеумуратов. Выпускник университета международного бизнеса, университета «Уорик» по специальности «Инновация и предпринимательство» по программе «Болашак» начал трудовую деятельность инспектором управления экономики и бюджетного планирования, работал главным специалистом, руководителем отдела планирования регионального развития, последние два года занимал должность заместителя руководителя управления.















