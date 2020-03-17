В Актюбинской области назначен аким района

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Распоряжением акима Актюбинской области и по согласованию с Администрацией Президента РК и районным маслихатом акимом Айтекебийского района назначен Дархан Ермаганбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

33-летний Д. Ермаганбетов окончил Актюбинский государственный университет имени Кудайбергена Жубанова по специальности «Государственное и местное управление», в 2012 году получил степень магистра экономики в Западно-Казахстанском инженерно-гуманитарном университете, является выпускником Университета Нархоз.

На государственной службе работает с 2008 года. Занимал различные должности в департаменте по защите детей, управлениях образования и предпринимательства. С 2014 по 2019 годы работал заместителем руководителя управления индустриально-инновационного развития, с 2019 года по настоящее время занимал должность руководителя управления индустриально-инновационного развития Актюбинской области.

Аким области Ондасын Уразалин представил Д. Ермаганбетова активу района и подчеркнул, что новому руководству необходимо сосредоточиться на качественном выполнении задач, поставленных по социально-экономическому развитию и обеспечению занятости населения.