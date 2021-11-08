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В Актюбинской области ликвидируют незаконно построенные дамбы

8 Ноября 2021 17:18
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В Актюбинской области ликвидируют незаконно построенные дамбы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по ликвидации незаконно построенных в Актюбинской области дамб рассказал заместитель Премьер-министр РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Работы по ликвидации незаконно построенных дамб проводятся. В Актюбинской области обследовано 58 объектов, из которых 10 находятся в республиканской собственности, 4 в коммунальной собственности, установлено 5 мостов, 5 родников и 34 бесхозных плотины. Ведутся работы по приему на баланс коммунальной собственности 12 объектов для нужд сельского хозяйства, 6 плотин были ликвидированы. По остальным 16 объектам ведутся работы по очистке и сносу», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в настоящее время необходимость увеличения водопропускной способности моста в русле реки Шубаралсай отпала.

«Мост №6 на реке Шыгырлы передан в коммунальную собственность. По мостам Шиели и Кенжалы местными исполнительными органами проводятся соответствующие работы. Незаконно построенный мост в русле реки Уил ликвидирован. Также, в Мугалжарском, Кобдинском и Уилском районах Актюбинской области проведены соответствующие работы по очистке русла родников», - заключил заместитель Премьер-министра.

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#Правительство РК   #Актюбинская область   #Экология   #Мажилис  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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