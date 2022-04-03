Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

В Актюбинской области грузовик столкнулся с легковушкой - погибли двое

Автор:  
Самал Ендибаева
3 Апреля 2022, 10:09
В Актюбинской области грузовик столкнулся с легковушкой - погибли двое

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области на трассе Самара-Шымкент столкнулась грузовая автомашина и легковой автомобиль, погибли двое пассажиров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Инцидент произошел на 765 километре автодороги Самара-Шымкент при выезде с кемпинга «Батыс-Жер».

«44-летний водитель грузовой автомашины «DAF-XS», нарушив п.п.8.1, 8.6 ПДД РК, перед началом выполнения маневра не убедился, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения, тем самым при развороте не уступил дорогу транспортному средству движущегося в попутном направлении и допустил столкновение с автомашиной марки «Лада-21723», которая двигалась в попутном направлении. В результате ДТП двое пассажиров легковой автомашины погибли и один госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи города Актобе», - сообщил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

В полиции еще раз напомнили о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.

photo

photo


Фото: gov.kz


Актюбинская область   ДТП   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане