В Актюбинской области 1102 человека лечатся от КВИ

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области 1 102 человека лечатся от коронавирусной инфекции, из них 97 в реанимационных отделениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За прошедшие сутки в регионе выявлено 393 человека с коронавирусом, большая часть из них с симптомами заболевания.

«Эпидситуация сложная. С каждым днем количество больных растет. В то же время, в 3 раза возросло число тяжелобольных. Если 3-4 недели назад в стационарах было около 500 больных, то сейчас их более 1 000. Мы часто говорим об основных признаках штамма «Дельта». Заболевание развивается всего за 2-3 дня. Против коронавирусной инфекции нет специального лечения. Если поднимается температура, мы даем жаропонижающие. Также назначаем антикоагулянты. Единственная защита – вакцина. Поймите это и, чтобы защитить себя, своих близких, сделайте прививку. Повысился показатель смертности. В августе умерли 46 человек», – сказал заместитель руководителя областного департамента здравоохранения Бекболат Избасаров.

Отметим, в областном фтизиопульмонологическом центре, где лечатся пациенты с КВИ, занято 98% коек, в железнодорожной больнице 74%, наркологическом диспансере при областной инфекционной больнице 82%.

Как сообщил Б. Избасаров, инфекционные стационары работают второй год. Врачи устали и физически, и морально. Нагрузка очень высокая, особенно трудно работать в жаркие дни в защитных костюмах, но медики продолжают свою работу.