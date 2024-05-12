В акции «Таза Қазақстан» приняли участие главы дипмиссий 15 стран

11 мая в село Коргалжын Коргалжынского района Акмолинской области по инициативе МИД РК прибыли главы дипмиссий и другие руководители международных организации, аккредитованных в Казахстане, которые ознакомились с инвестиционным потенциалом и приняли участие в республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области.

Марат Ахметжанов и главы делегации посадили более 40 саженцев на стелле «Дударай».

— В рамках поддержки инициативы Главы государства экологической акции «Таза Қазақстан» главы дипмиссий порядка 15 стран внесли непосредственный вклад в экологию. Активно вовлечены в акцию и жители области. Сегодня в рамках недели «Мөлдір бұлақ» очищены побережья водоемов и рек. Проводится уборка территории, посажены десятки тысяч деревьев, — подчеркнул аким области.

Фото: акимат Акмолинской области

Делегациям также была презентована инвестиционная привлекательность Акмолинской области — удобная инвестиционная экосистема, потенциал транспортной инфраструктуры, аграрно-индустриальный, промышленный и туристский потенциал региона.

В целях мультипликативного развития области, создания высокоэффективных и конкурентоспособных производств, внедрения современных методов управления, а также повышения инвестиционной привлекательности в декабре прошлого года, создана индустриальная зона республиканского значения «AQMOLA» в Аршалынском районе.

В целях быстрой обработки проектов, оказания функциональности в рамках «одного окна», их сопровождения, подбора земельного участка, оказание в помощи заключения технических условий для инвестиционных проектов на территории Акмолинской области создан «Центр по привлечению инвестиций „Aqmola Invest“.

— На данный момент центр уже работает в техническом режиме, ведется обслуживание инвесторов, проводятся переговоры по посадке инвестиционных проектов в регион. Также нашей командой делается обзор по международному рынку и визитов международных делегаций в Казахстан, заинтересованных в реализации своих проектов ближе к рынку Астаны, — рассказал Марат Ахметжанов.

Фото: акимат Акмолинской области

В рамках поездки зарубежные гости посетили места обитания краснокнижных фламинго в Коргалжынском заповеднике.