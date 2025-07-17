В акции «Таза Қазақстан» приняли участие 9 миллионов человек

— С начала реализации Концепции развития экологической культуры «Таза Қазақстан» — 2024 год и 6 месяцев 2025 года, — по всей стране проведено 874 мероприятия, включая республиканские: «Таза кәсіп — таза аймақ», «Киелі мекен», «Таза өлке», «Мөлдір бұлақ» и другие, а также и международные акции «Час Земли», «Международный день птиц». В ходе этих мероприятий собрано 1 миллион 414 тысяч тонн отходов, только в населенных пунктах высажено свыше два миллиона 400 тысяч деревьев. Общее количество участников акций составило порядка 9 миллионов человек, в том числе 448 тысяч волонтеров, — сказал М. Ошурбаев.

Вице-министр также отметил, что главная задача — изменить отношение каждого гражданина, особенно молодого поколения, к природе.

Одним из ключевых направлений концепции «Таза Қазақстан» является ответственное обращение с отходами. Ежегодно в стране образуется более 4,5 миллиона тонн коммунальных отходов, при этом уровень их переработки в прошлом году составил 25,8%. Для улучшения ситуации активно развивается современная инфраструктура.

В городах устанавливаются экобоксы и фандоматы, которые выплачивают бонусы за сданное вторсырье. Продолжается работа по созданию инфраструктуры для сортировки и переработки отходов. Одобрено 63 проекта, которые позволят увеличить ежегодную мощность переработки на 1,1 миллиона тонн.

Как отметил вице-министр, важным элементом системы управления отходами остаются полигоны ТБО. Правительством в 2023 году был утвержден комплексный план по строительству 100 новых полигонов, расширению 8 действующих и рекультивации 5 полигонов. На сегодня акиматами уже построены и введены в эксплуатацию 7 новых объектов, по 23 полигонам завершена разработка проектной документации, и еще 18 проектов находятся на разработке.

Министерство также прорабатывает вопрос финансирования строительства 43 полигонов в 11 регионах за счет средств утильсбора.