В Актобе завершилась музыкальная неделя «Жубановская весна»

Финальное выступление прошло в концертном зале «Өнер орталығы» и подвело итог серии событий, проходивших в регионе в течение недели.

Открывая вечер, аким области Асхат Шахаров отметил значимость личности Ахмета Жубанова для всей страны.

— Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркивает важность развития культуры и искусства как основы духовного обновления страны, и особое значение в этом имеет сохранение наследия выдающихся деятелей национальной культуры. Ахмет Жубанов — выдающаяся личность XX века, основатель профессионального музыкального искусства Казахстана, великий ученый, композитор и дирижер, сумевший соединить науку и творчество. Его наследие является золотым фондом духовного богатства народа и вечным достоянием, передающимся из поколения в поколение. В рамках музыкальной недели «Жубановская весна» прошли мероприятия, направленные на популяризацию его творчества и научного наследия, которые получили широкое общественное признание. Реализация подобных проектов способствует укреплению интереса молодежи к национальному искусству и сохранению культурного наследия страны, — подчеркнул глава региона.

В течение недели в области были организованы концерты, фестивали и творческие встречи с участием ведущих коллективов страны, в том числе Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева, Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла, а также Республиканской специализированной музыкальной школы-интерната имени Ахмета Жубанова.

Кроме того, были проведены международный хоровой фестиваль и фестиваль домбристов. В мероприятиях приняли участие гости и творческие коллективы из различных регионов страны, а также из ближнего и дальнего зарубежья: Турции, Южной Кореи и Узбекистана, что придало событию особую международную значимость и позволило провести неделю на высоком уровне.

Особо значимым и по-настоящему историческим событием стало присутствие среди гостей мероприятия представителей семьи Ахмета Куановича Жубанова. Это является ярким свидетельством преемственности традиций и глубоких корней казахского музыкального искусства, укрепляющих национальный дух.

Гала-концерт объединил на одной сцене профессиональные оркестры, хоровые коллективы и солистов. В программе прозвучали произведения самого Ахмета Жубанова, а также сочинения казахстанских композиторов в исполнении фольклорных ансамблей.

Помимо концертной программы, в рамках вечера состоялась церемония награждения артистов Казахского оркестра народных инструментов имени Ахмета Жубанова. Ряд музыкантов был отмечен наградами Министерства культуры и информации Республики Казахстан, а также благодарственными письмами акима области.

Завершился вечер финальным выступлением всех участников концерта, объединившим на сцене представителей разных поколений и направлений.