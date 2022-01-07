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    17:07, 07 Январь 2022 | GMT +6

    В Актобе задержано более 150 человек

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Актобе в ходе спецоперации задержано 154 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

    Как сообщили в ведомстве, в ночь с 6 на 7 января в Актобе прошла спецоперация по зачистке площади перед акиматом области от нарушителей для обеспечения режима чрезвычайного положения.

    В отделы полиции доставлено 154 человека.

    В настоящее время органами внутренних дел принимаются необходимые меры к недопущению эскалации насилия.

    «Преступные деяния участников беспорядков будет жестко пресекаться правоохранительными органами. Ряд подстрекателей и участников беспорядков, преступивших закон, привлекаются к уголовной и административной ответственности. Обстановка в области стабильная и находится под контролем», - добавили в министерстве.

    Департамент полиции Актюбинской области призывает жителей не поддаваться на провокации и предупреждает об ответственности за противоправные действия, рекомендует руководствоваться информацией из официальных источников.

    Теги:
    ЧП-2022 Правоохранительные органы Актюбинская область
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