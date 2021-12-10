В Актобе задержан водитель, разъезжавший по встречной полосе на центральном проспекте

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе выявлен и задержан водитель, намеренно ездивший на встречной полосе центрального проспекта. Молодой человек попросил прощения за свою выходку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео, как водитель выезжает ночью на встречную полосу проспекта Абулхаир хана, было опубликовано в соцсетях.

«9 декабря 2021 года на Интернет-ресурсе Instagram «zello_aktobe.04» было опубликовано видео, где водитель ездил на автомашине марки « Лада 2170 « без государственных номерных знаков. Также он выехал по проспекту Абулхаир хана на сторону проезжей части, предназначенную для встречного движения транспорта», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

В ходе розыскных мероприятий полицейские установили водителя, который был привлечен к административной ответственности по части 5 статьи 596 КоАП РК за вождение без водительских прав, а также по части 2 статьи 590 - управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков (знака) или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке).

Ответственность по данным статьям предусматривает штраф в размере 50 и 5 МРП, что составляет более 100 тысяч тенге.

С водителем была проведена профилактическая работа, и он прилюдно извинился за свою шутку.