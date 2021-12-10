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В Актобе задержан водитель, разъезжавший по встречной полосе на центральном проспекте

10 Декабря 2021 14:45
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В Актобе задержан водитель, разъезжавший по встречной полосе на центральном проспекте

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе выявлен и задержан водитель, намеренно ездивший на встречной полосе центрального проспекта. Молодой человек попросил прощения за свою выходку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Видео, как водитель выезжает ночью на встречную полосу проспекта Абулхаир хана, было опубликовано в соцсетях.


«9 декабря 2021 года на Интернет-ресурсе Instagram «zello_aktobe.04» было опубликовано видео, где водитель ездил на автомашине марки « Лада 2170 « без государственных номерных знаков. Также он выехал по проспекту Абулхаир хана на сторону проезжей части, предназначенную для встречного движения транспорта», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

В ходе розыскных мероприятий полицейские установили водителя, который был привлечен к административной ответственности по части 5 статьи 596 КоАП РК за вождение без водительских прав, а также по части 2 статьи 590 - управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков (знака) или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке).

Ответственность по данным статьям предусматривает штраф в размере 50 и 5 МРП, что составляет более 100 тысяч тенге.

С водителем была проведена профилактическая работа, и он прилюдно извинился за свою шутку.


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#Актюбинская область   #Происшествия  
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Автор:

Самал Ендибаева

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