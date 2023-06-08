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В Актобе задержали сотрудников службы охраны МВД

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
8 Июня 2023, 23:28
В Актобе задержали сотрудников службы охраны МВД

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сотрудников управления специализированной службы охраны (УССО) МВД РК задержали в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«Сотрудникам Управления службы безопасности ДП Актюбинской области поступила информация о нарушениях выплаты денежных средств. Проведена аудиторская проверка, в результате которой в ИВС водворены сотрудники управления специализированной службы охраны МВД РК.

6 июня в отношении должностных лиц начато досудебное расследование по части 4 статьи 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Расследование продолжается», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

Иная информация в рамках расследования уголовного дела не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК.


Актюбинская область   Борьба с преступностью   Коррупция   МВД РК   Регионы   Борьба с коррупцией   Актобе  
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