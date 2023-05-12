Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Актюбинская область

В Актобе за земельный участок от предпринимателя требовали 5 млн тенге на социальные проекты

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
12 Мая 2023, 19:57
В Актобе за земельный участок от предпринимателя требовали 5 млн тенге на социальные проекты Фото: gov.kz

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Антикоррупционную службу Актюбинской области предприниматель обратился по причине необоснованного отказа в предоставлении права на земельный участок для добычи гравия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции.

Акимат для выдачи разрешения на осуществление добычи на участке поставил условие о подписании меморандума, согласно которому предприниматель «обязуется вложить 5 млн тенге в реализацию социальных проектов».

После вмешательства областного антикора в акимат была направлена соответствующая рекомендация, в результате чего предпринимателю выданы правоустанавливающие документы на земельный участок.


Актюбинская область   Борьба с коррупцией  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
Мужчины избили трех подростков в Петропавловске
Мужчины избили трех подростков в Петропавловске
Президент Казахстана назначил ряд судей
Президент Казахстана назначил ряд судей
Еще 9 международных университетов пригласят в Казахстан для сотрудничества
Еще 9 международных университетов пригласят в Казахстан для сотрудничества
Как часто казахстанцы решаются на партнерские роды
Как часто казахстанцы решаются на партнерские роды
Начальник департамента полиции Костанайской области покинул свой пост
Начальник департамента полиции Костанайской области покинул свой пост
Наша работа требует уравновешенности, умения сдерживать эмоции - медсестры отмечают свой праздник
Наша работа требует уравновешенности, умения сдерживать эмоции - медсестры отмечают свой праздник
Имамы вышли на татами в Шахтинске
Имамы вышли на татами в Шахтинске