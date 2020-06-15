В Актобе военнослужащий спас девушку от насильника
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе военнослужащий воинской части 6655 РГК «Батыс» Национальной гвардии РК ефрейтор Андрей Петров спас девушку от изнасилования и задержал злоумышленника по приезда полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Инцидент произошел в ночь на 15 июня. В три часа ночи Андрей Петров вышел на балкон, когда вдруг услышал женские крики о помощи. Выбежав на крики, в кустах около дома он увидел мужчину, совершавшего насильственные действия сексуального характера в отношении девушки. Подбежав, военнослужащий откинул мужчину в сторону и с помощью приемов рукопашного боя загнул ему руку за спину. Далее он вызвал наряд полиции. До прибытия полицейских А. Петров удерживал насильника, а тот пытался оказать сопротивление и скрыться с места преступления.
«Я искренне верю, что в случае необходимости любой поступит так же, как и я. Это не подвиг. Это дело чести любого человека – помочь ближнему. Не оставайтесь безразличны, не проходите мимо» – говорит ефрейтор Андрей Петров.
Задержанный водворен в изолятор временного содержания, в его отношении начато досудебное расследование, пострадавшая девушка написала заявление в полицию, поблагодарив гвардейца за свое спасение.
Мужественный поступок был по достоинству оценен командованием воинской части 6655. Командир воинской части полковник Мирас Турдалин в торжественной обстановке вручил грамоту и ценный подарок А. Петрову за проявленную бдительность, решительные и грамотные действия и активную гражданскую позицию.
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