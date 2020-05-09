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В Актобе ветеранам подарили солдатские вещмешки на память о Победе

Автор:  
Самал Ендибаева
9 Мая 2020, 18:53
В Актобе ветеранам подарили солдатские вещмешки на память о Победе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня служащие Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Т.Я. Бегельдинова поздравили на дому ветеранов Великой Отечественной войны, вручив им на память о Победе вещевые мешки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу института.

Вещмешок, котелок, тушенка и фляга с фронтовыми «100 граммами» напомнили ветеранам о полях сражений, о далеком 1943-м, когда они восемнадцатилетними уходили на фронта Великой Отечественной войны.

Нина Сергеевна Галкина прошла боевой путь наводчицей в составе Центрального фронта, награждена орденом Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. II степени и медалью «За боевые заслуги». Сегодня она почти не ходит, болью отзываются перебитые осколками снаряда ноги, но ветеран не теряет оптимизма и бодрости духа. Принимая поздравления, Нина Сергеевна просила военнослужащих об одном – беречь Родину и хранить мир на земле.

Рассказывая свою историю, Михаил Иванович Диденко, справивший свое 94-летие, вспомнил, как в 17 лет был призван в ряды Красной Армии, как в составе третьего Белорусского фронта с боями освобождал города Пуховичи, Вильнюс, Каунас, Кёнигсберг, Пиллау. «Война - это всегда горе, бессчетное количество унесенных жизней, миллионы искалеченных людей и судеб. До сих пор помню ту радость победы, смех сквозь слезы и счастье, что остался в живых», - говорит он.

Анастасия Ананьевна Прихно - уроженка Башкирской ССР, родилась 11 августа 1923 года. С августа 1943 по декабрь 1945 воевала в составе первого Белорусского фронта медсестрой в отдельном передвижном госпитале. Награждена орденом Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и медалью «За освобождение Белоруссии».

Рассказывая военнослужащим о войне, о боевом пути, который пришлось пройти в юности, медсестра Анастасия Прихно не скрывала слез. Она вспоминала, как ухаживала за солдатами и офицерами, писала письма родным, как хотели жить и вернуться на фронт покалеченные бойцы.

«Берегите мир, это самое ценное, что есть на свете. Победа досталась дорогой ценой. Ваш долг помнить о погибших героях, помнить о страшной цене Победы», - говорит А. Прихно.

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Актюбинская область   ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА  
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