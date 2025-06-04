В Актобе строится детсад за счет возвращенных активов

Реализация проекта направлена на создание благоприятной среды для развития и воспитания особенных детей, а также придаст импульс развитию инклюзивного образования в регионе.

Объект возводится по поручению Главы государства в рамках Закона «О возвращении незаконно присвоенных активов государству» и финансируется за счет возвращенных средств. Общая стоимость проекта составляет около 8 миллиардов тенге.

Строительство специализированного детского сада для особенных детей, рассчитанного на 300 мест, в микрорайоне Есет батыра началось 10 апреля текущего года.

По итогам государственного конкурсного отбора подрядной организацией определено ТОО «Казстройподряд», с которым заключен договор. Технический надзор осуществляет ТОО «МАСТЕР Металл Пласт», авторский надзор – производственный кооператив «Актюбгражданпроект».

Фото: акимат Актюбинской области

Здание детского сада отличается оригинальным архитектурным решением. Общая площадь объекта составляет 20 172,73 квадратных метра. Комплекс включает центральный блок в форме цветка и пять двухэтажных корпусов.

Каждый блок соединен с центральным атриумом посредством переходов. В центральном блоке разместятся зимний сад и входной вестибюль.

Корпус № 1 предназначен для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, № 2 – с нарушением зрения, № 3 – с нарушением слуха и речи, № 4 – для детей с особенностями интеллектуального развития. В корпусе № 5 расположатся помещения общего пользования: медицинский блок, изолятор, актовый зал, бассейн, административные помещения и столовая. В корпусе № 6 будет атриум с естественным освещением, вестибюль, зал и консерватория.

Ход строительства объекта проинспектировали заместитель акима Актюбинской области Асылбек Есенбаев и первый заместитель прокурора области Талгат Алибaев. Руководителям ответственных государственных органов были даны конкретные поручения. В частности, подчеркнута необходимость эффективного и целевого использования выделенных бюджетных средств и обеспечения завершения строительства в установленные сроки с соблюдением качества.