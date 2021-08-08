В Актобе стартовал III Детский международный вокальный конкурс Baqytty Bala

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе стартовал III Детский международный открытый вокальный конкурс Baqytty Bala, который курирует известный исполнитель Димаш Кудайберген, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

С 6 по 7 августа конкурсантов, помимо организаторов фестиваля, встречали представители СМИ.

7 августа у конкурсантов прошла первая репетиция в концертном зале «Өнер орталығы» под руководством режиссера фестиваля Анны Обоянской. Дети были восхищены красотой и размером сцены и отметили хорошую акустику зала.

После репетиций н а территории парка отдыха « Green Land» города Актобе прошел вечер знакомств с конкурсантами Baqytty Bala. Дети рассказывали о себе и своих увлечениях, а участники из-за рубежа отметили то, с какой теплотой их встретили на родине Димаша.

Ведущими выступили Нуржан Уразов, конферансье Актюбинской филармонии им. Газизы Жубановой, и его коллега Аружан Каратаева, которая также является корреспондентом телеканала «Актобе». Вечер проходил в очень веселой и непринужденной атмосфере.

Участница из Греции София Салвариду поделилась с ведущими, что ее очень поразило казахское гостеприимство. Конкурсантки из России Милана Пономаренко (Москва) и Анна Глотова (Екатеринбург) рассказали, как их встретили национальным казахским блюдом бауырсаками и шубатом (верблюжье молоко).

Познакомившись друг с другом, дети оставляли на баннере Baqytty Bala пожелания и слова на память.