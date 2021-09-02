В Актобе скончалась пострадавшая при обрушении здания фонда «Даму»

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе скончалась женщина, оставшаяся под завалами здания фонда «Даму», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В больницу были доставлены двое пострадавших. Одному пациенту была оказана помощь и он был отпущен домой. А второй пациент был в очень тяжелом состоянии, без сознания. Она была сразу же помещена в отделение реанимации. У нее была тяжелая травма груди и головного мозга», - отметил главный врач областной больницы скорой помощи Серик Капанов.

По словам медиков, 33-летняя женщина скончалась, не приходя в сознание. Отметим, что по этому происшествию было заведено уголовное дело по статье УК РК, касающееся нарушения правил безопасности труда.