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В Актобе скончалась пострадавшая при обрушении здания фонда «Даму»
2 Сентября 2021 16:55
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе скончалась женщина, оставшаяся под завалами здания фонда «Даму», передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В больницу были доставлены двое пострадавших. Одному пациенту была оказана помощь и он был отпущен домой. А второй пациент был в очень тяжелом состоянии, без сознания. Она была сразу же помещена в отделение реанимации. У нее была тяжелая травма груди и головного мозга», - отметил главный врач областной больницы скорой помощи Серик Капанов.
По словам медиков, 33-летняя женщина скончалась, не приходя в сознание. Отметим, что по этому происшествию было заведено уголовное дело по статье УК РК, касающееся нарушения правил безопасности труда.
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