+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 24 °С
USD 425.66 EUR 503
RUB 5.82 CNY 65.82
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Актобе скончалась пострадавшая при обрушении здания фонда «Даму»

2 Сентября 2021 16:55
Поделиться:
В Актобе скончалась пострадавшая при обрушении здания фонда «Даму»

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе скончалась женщина, оставшаяся под завалами здания фонда «Даму», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Смертельное ДТП произошло в Актюбинской области: двое скончались
Трехлетнюю девочку нашли в подъезде в Петропавловске Четыре пожара за сутки ликвидировали в ВКО Очередной лжетеррорист сорвал занятия в школах Актобе

«В больницу были доставлены двое пострадавших. Одному пациенту была оказана помощь и он был отпущен домой. А второй пациент был в очень тяжелом состоянии, без сознания. Она была сразу же помещена в отделение реанимации. У нее была тяжелая травма груди и головного мозга», - отметил главный врач областной больницы скорой помощи Серик Капанов.

По словам медиков, 33-летняя женщина скончалась, не приходя в сознание. Отметим, что по этому происшествию было заведено уголовное дело по статье УК РК, касающееся нарушения правил безопасности труда.


Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #Происшествия   #МЧС  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Смертельное ДТП произошло в Актюбинской области: двое скончались
Трехлетнюю девочку нашли в подъезде в Петропавловске
Четыре пожара за сутки ликвидировали в ВКО
Очередной лжетеррорист сорвал занятия в школах Актобе
Популярное
1 В пяти областях Казахстана ожидаются ночные заморозки
2 Туман, грозы, сильный ветер - шторм ожидается в 10 регионах Казахстана
3 Что думают казахстанцы о Послании Президента народу Казахстана
4 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 2 сентября в Нур-Султане
5 32-летняя женщина подрабатывала наркозакладчицей в Алматы
6 Президент РК предложил конкретные пути по разрешению актуальных проблем – митрополит Александр
Читайте также
Очередной лжетеррорист сорвал занятия в школах Актобе
Сенаторы перечислят однодневную зарплату в помощь пострадавшим от ЧП в Жамбылской области
В пяти областях Казахстана ожидаются ночные заморозки
Туман, грозы, сильный ветер - шторм ожидается в 10 регионах Казахстана
Что думают казахстанцы о Послании Президента народу Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 2 сентября в Нур-Султане
32-летняя женщина подрабатывала наркозакладчицей в Алматы
Президент РК предложил конкретные пути по разрешению актуальных проблем – митрополит Александр
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив