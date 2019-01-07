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В Актобе семья осталась без дома из-за взрыва газового баллона
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В одном из дачных строений Актобе от взрыва газового баллона разрушился дом, хозяин жилища попал в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В результате происшествия семья Омаровых осталась без крыши над головой. Известно, что хозяин дома занес в дом с мороза 5-литровый газовый баллон, оставив его в коридоре. В этот момент произошел взрыв, хозяин дома выбросил газовый баллон на улицу. Взрыв вскоре привел к обрушению кровли, стены строения покосились и потрескались.
«Услышав громкий хлопок, подумали, что кто-то выстрелил на улице. И в этот момент окно начало падать внутрь. Отец закричал: «Выбегайте, взорвался газовый баллон!». Мы все выбежали», - рассказала дочь хозяина дома Асель Омарова.
Сам хозяин дома был доставлен в больницу, его состояние врачи оценивают как средней тяжести. «Обожжены лицо, руки, ожоги І-ІІ степени. Состояние средней тяжести, стабильное, пострадавший получает лечение», - сообщил врач-травматолог Адильбек Каражанов.
Члены семьи Омаровых расселились по родственникам. Пострадавшая семья в соцсетях обращается за помощью к актюбинцам. Видео с последствиями взрыва также размещено в соцсетях.
Автор: Алтынай Сағындықова
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