Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -11 °С
Алматы: -3 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Актобе семья осталась без дома из-за взрыва газового баллона

7 Января 2019 18:00 148
Поделиться:
В Актобе семья осталась без дома из-за взрыва газового баллона

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В одном из дачных строений Актобе от взрыва газового баллона разрушился дом, хозяин жилища попал в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

У берегов Турции затонуло судно с гражданами Азербайджана, Украины и России
Три рыбака провалились под лед, один погиб в Восточном Казахстане Беременная женщина пострадала в ДТП в Шымкенте

В результате происшествия семья Омаровых осталась без крыши над головой. Известно, что хозяин дома занес в дом с мороза 5-литровый газовый баллон, оставив его в коридоре. В этот момент произошел взрыв, хозяин дома выбросил газовый баллон на улицу. Взрыв вскоре привел к обрушению кровли, стены строения покосились и потрескались.

«Услышав громкий хлопок, подумали, что кто-то выстрелил на улице. И в этот момент окно начало падать внутрь. Отец закричал: «Выбегайте, взорвался газовый баллон!». Мы все выбежали», - рассказала дочь хозяина дома Асель Омарова.

Сам хозяин дома был доставлен в больницу, его состояние врачи оценивают как средней тяжести. «Обожжены лицо, руки, ожоги І-ІІ степени. Состояние средней тяжести, стабильное, пострадавший получает лечение», - сообщил врач-травматолог Адильбек Каражанов.

Члены семьи Омаровых расселились по родственникам. Пострадавшая семья в соцсетях обращается за помощью к актюбинцам. Видео с последствиями взрыва также размещено в соцсетях.

Автор: Алтынай Сағындықова

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Происшествия,
Поделиться:

Перевод:

Жанара Мухамедиярова

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив