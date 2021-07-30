+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 18 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Актобе родители в пьяном угаре забыли про своего двухмесячного ребенка

30 Июля 2021 18:07
Поделиться:
В Актобе родители в пьяном угаре забыли про своего двухмесячного ребенка

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе пьяные родители заснули и оставили без присмотра двухмесячного малыша, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
ДТП с мотоциклом в Алматы: состояние ребенка оценили врачи

Факт зарегистрирован в 03.30 утра. В полицию обратились жители улицы Макаренко. После сообщения о громком плаче ребенка полицейские выехали на место. В квартире был найден двухмесячный ребенок. Родители спали в состояниии алкогольного опьянения.

«В ходе проверки выяснилось, что 32-летняя мама ребенка состоит на учете в полиции. Ребенок был доставлен в отделение полиции, ему была оказана необходимая помощь и малыш был накормлен. Была также вызвана скорая помощь», - сообщили в пресс-службе областного Департамента полиции.

Ребенок был передан в детский дом. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Родители взяты на учет полиции. В ближайшее время будет решаться вопрос о лишении их родительских прав.



Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #Происшествия  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
ДТП с мотоциклом в Алматы: состояние ребенка оценили врачи
Популярное
1 Новые ограничения введут в Карагандинской области со 2 августа
2 Президенту доложили о подготовке к учебному году
3 Свыше 300 тонн песка пытались незаконно перевезти в Алматинской области
4 В Нур-Султане увеличили количество коек в ковидных стационарах
5 В Нур-Султане наказаны заведения, работавшие за закрытыми дверями
Читайте также
В Семее из заточения спасены ребенок и животное
Антирекорд по заражению коронавирусом зарегистрирован в Актюбинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив