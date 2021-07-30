В Актобе родители в пьяном угаре забыли про своего двухмесячного ребенка

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе пьяные родители заснули и оставили без присмотра двухмесячного малыша, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Факт зарегистрирован в 03.30 утра. В полицию обратились жители улицы Макаренко. После сообщения о громком плаче ребенка полицейские выехали на место. В квартире был найден двухмесячный ребенок. Родители спали в состояниии алкогольного опьянения.

«В ходе проверки выяснилось, что 32-летняя мама ребенка состоит на учете в полиции. Ребенок был доставлен в отделение полиции, ему была оказана необходимая помощь и малыш был накормлен. Была также вызвана скорая помощь», - сообщили в пресс-службе областного Департамента полиции.

Ребенок был передан в детский дом. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Родители взяты на учет полиции. В ближайшее время будет решаться вопрос о лишении их родительских прав.



