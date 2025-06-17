В Актобе родились тройняшки

Амир, Амин и Айша появились на свет 30 мая. Тройню приняли специалисты Актюбинского медицинского центра.

По словам профессора кафедры медицинского университета Светланы Шикановой, по статистике тройня — это редкая беременность, особенно наступившая без технологий ЭКО.

Фото: акимат Актюбинской области

— У Полины есть наследственность по многоплодной беременности. Период вынашивания и роды прошли благополучно. Три прекрасных малыша в удовлетворительном состоянии выписываются домой, — рассказала эксперт.

У Расула и Полины уже есть опыт родительства. На выписку пришли старшая сестра тройни — пятилетняя Даяна и брат — трехлетний Ислам.

Молодую семью с событием поздравили представители областного управления здравоохранения, а также аким района «Астана» города Актобе.

Фото: акимат Актюбинской области

С начала года в регионе родилось 5255 детей. Из них 51 двойня и две тройни.

В настоящее время все родильные дома региона обеспечены необходимым медицинским оборудованием в полном объеме. Созданы надлежащие условия для оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и послеродового наблюдения.