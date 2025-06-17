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    00:15, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    В Актобе родились тройняшки

    В интeрнациональной семье Расула и Полины Саматовых пополнение. У пары родилась тройня. Новорожденных выписали 16 июня, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Актюбинской области.

    тройня
    Фото: акимат Актюбинской области

    Амир, Амин и Айша появились на свет 30 мая. Тройню приняли специалисты Актюбинского медицинского центра.

    По словам профессора кафедры медицинского университета Светланы Шикановой, по статистике тройня — это редкая беременность, особенно наступившая без технологий ЭКО.

    тройня
    Фото: акимат Актюбинской области

    — У Полины есть наследственность по многоплодной беременности. Период вынашивания и роды прошли благополучно. Три прекрасных малыша в удовлетворительном состоянии выписываются домой, — рассказала эксперт.

    У Расула и Полины уже есть опыт родительства. На выписку пришли старшая сестра тройни — пятилетняя Даяна и брат — трехлетний Ислам.

    Молодую семью с событием поздравили представители областного управления здравоохранения, а также аким района «Астана» города Актобе.

    тройня родилась в Актобе
    Фото: акимат Актюбинской области

    С начала года в регионе родилось 5255 детей. Из них 51 двойня и две тройни.

    В настоящее время все родильные дома региона обеспечены необходимым медицинским оборудованием в полном объеме. Созданы надлежащие условия для оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и послеродового наблюдения.

    Теги:
    Здравоохранение Дети Акимат Новорожденный Актюбинская область Минздрав РК
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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