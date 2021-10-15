В Актобе ребенок с пневмонией ночевал на стульях в коридоре больницы

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе мать с трехлетним ребенком, заболевшим пневмонией, вместо больничной палаты из-за нехватки мест поместили в коридоре, выделив только один стул, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Женщина написала в соцсетях, что поступила в детское отделение больницы скорой медицинской помощи с дочкой, у которой выявили пневмонию с температурой. Ее обещали поместить в палату в 12 часов, однако из-за нехватки мест выделили лишь стул в коридоре. Затем женщины из палат отдали ей на ночь стулья, и ребенок спал на них. Пневмония не ковидная.

«Прошу помощи. Два дня лежим с 3-х летней дочкой в детском отделении на третьем этаже в БСМП города Актобе. Из-за нехватки мест нас и ещё многих мам с детьми разместили в коридоре. У дочки пневмония, температура почти всегда 39. Мне ее даже не на что положить чтобы она полежала и хоть немного отдохнула. Обещали заселить в палату в 12 часов, сейчас сказали нет мест. Выделили один стул», - пишет она.

В облзраве прокомментировали ситуацию, разъяснив что с наступлением осени увеличивается количество больных детей до года с бронхолегочной патологией, и коек не хватает, поэтому 14 октября женщина с ребенком ночью временно была размещена в холле. После обеда их разместили в палате.

«С наступлением осени отмечается увеличение числа простудных заболеваний среди детей. Чаще всего протекает в форме обструктивных бронхитов и бронхиолитов, основная доля поступивших больных с бронхолегочной патологией приходится на детей до 1 года, поэтому в многопрофильной городской детской больнице на сегодняшний день увеличилось число госпитализированных детей. Соматическое отделение МГДБ рассчитано на 48 коек. С учетом переполнения коечного фонда отделения проведена перепрофилизация коек за счет неврологических. Детям в возрасте до 1 года ввиду быстрого развития осложнений в госпитализации не отказываем. По ребенку 2018 года рождения - поступила 12.10.2021года по направлению поликлиники с диагнозом пневмония, была госпитализирована в изолятор для ПЦР диагностики. После получения отрицательного анализа на COVID-19, больной переведен в профильное отделение. В настоящее время проводится инфузионная терапия», - говорится в сообщении.

Всем поступившим 14 октября больным была оказана помощь, но их разместили в холле, в том числе и женщину с дочкой.

«Поступившим пациентам в ночь на 14 октября была своевременно оказана медицинская помощь, и они временно размещены в холле. На данный момент больные размещены в палате, продолжает получать лечение», - говорится в сообщении областного управления здравоохранения.