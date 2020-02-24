В Актобе расследуют создание финансовой пирамиды, в которую вовлечено 11 тысяч человек

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе расследуют очередное дело по созданию еще одной финансовой пирамиды. Сегодня в департаменте полиции прокомментировали уголовное дело по ТОО «Гарант 24 Ломбард», передает корреспондент МИА «Казинформ».

20 февраля в офисе ТОО в Актобе были приостановлены выплаты вознаграждений, в связи с чем 21 февраля около 10 часов возле офиса, который был закрыт, собралась группа людей около 100-150 человек, которые, сломав входную дверь, ворвались в офисное помещение. Прибывшими сотрудниками полиции проведена профилактическая беседа, после чего был проведен осмотр места происшествия, обнаружены и изъяты оргтехника, а также около 11 000 договоров между гражданами и ТОО «Ломбард 24 гарант».

«На незаконные действия ТОО «Гарант 24 ломбард» зарегистрировано уголовное дело по статье 217 «Создание и руководство финансовой пирамидой,» - сообщил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

По словам полицейских, данное ТОО предлагало получение «сверхприбылей» по методу финансовой пирамиды, также занималось выкупом недвижимости и автотранспорта по цене до 30% превышающей реальную рыночную стоимость с последующей продажей по цене до 30 % ниже рыночной. Кроме того, за каждого привлеченного клиента вкладчику гарантировалась выплата до 5 % от суммы его вклада.

«В ходе проведенного досудебного расследования было установлено, что ТОО «Гарант 24 Ломбард» осуществляет свою деятельность за счет привлечения денег граждан с последующим перераспределением, без фактического осуществления предпринимательской деятельности, то есть является фактически финансовой (инвестиционной) пирамидой, «обвал» которой впоследствии может привести к отрицательным социальным последствиям. По имеющимся сведениям только по территории Актюбинской области вовлечено около 10 000 человек», - сказал пресс-секретарь ДП Е. Саркулов.

ТОО «Гарант 24 Ломбард» зарегистрировано в городе Нур-Султане, учредителем является гражданин РК. На сегодня полицейскими проводятся мероприятия по установлению местонахождения руководителя Актюбинского филиала ТОО «Ломбард 24 гарант».