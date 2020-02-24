+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 5 °С
USD 375.87 EUR 406.24
RUB 5.84 CNY 53.45
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Актобе расследуют создание финансовой пирамиды, в которую вовлечено 11 тысяч человек

24 Февраля 2020 19:41
Поделиться:
В Актобе расследуют создание финансовой пирамиды, в которую вовлечено 11 тысяч человек

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе расследуют очередное дело по созданию еще одной финансовой пирамиды. Сегодня в департаменте полиции прокомментировали уголовное дело по ТОО «Гарант 24 Ломбард», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Павлодаре региональный директор ТОО «Гарант 24 Ломбард» будет под стражей 2 месяца
В Алматы задержали директоров ломбардов «Гарант 24» и «Estate» Около 70 обманутых вкладчиков: директор ломбарда задержан в Актау 52,5 миллиона тенге потеряли вкладчики «Гарант 24 Ломбард» в ВКО

20 февраля в офисе ТОО в Актобе были приостановлены выплаты вознаграждений, в связи с чем 21 февраля около 10 часов возле офиса, который был закрыт, собралась группа людей около 100-150 человек, которые, сломав входную дверь, ворвались в офисное помещение. Прибывшими сотрудниками полиции проведена профилактическая беседа, после чего был проведен осмотр места происшествия, обнаружены и изъяты оргтехника, а также около 11 000 договоров между гражданами и ТОО «Ломбард 24 гарант».

«На незаконные действия ТОО «Гарант 24 ломбард» зарегистрировано уголовное дело по статье 217 «Создание и руководство финансовой пирамидой,» - сообщил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

По словам полицейских, данное ТОО предлагало получение «сверхприбылей» по методу финансовой пирамиды, также занималось выкупом недвижимости и автотранспорта по цене до 30% превышающей реальную рыночную стоимость с последующей продажей по цене до 30 % ниже рыночной. Кроме того, за каждого привлеченного клиента вкладчику гарантировалась выплата до 5 % от суммы его вклада.

«В ходе проведенного досудебного расследования было установлено, что ТОО «Гарант 24 Ломбард» осуществляет свою деятельность за счет привлечения денег граждан с последующим перераспределением, без фактического осуществления предпринимательской деятельности, то есть является фактически финансовой (инвестиционной) пирамидой, «обвал» которой впоследствии может привести к отрицательным социальным последствиям. По имеющимся сведениям только по территории Актюбинской области вовлечено около 10 000 человек», - сказал пресс-секретарь ДП Е. Саркулов.

ТОО «Гарант 24 Ломбард» зарегистрировано в городе Нур-Султане, учредителем является гражданин РК. На сегодня полицейскими проводятся мероприятия по установлению местонахождения руководителя Актюбинского филиала ТОО «Ломбард 24 гарант».


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив