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В Актобе прошел обыск в офисе компании, подозреваемой в создании финпирамиды
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Атырау в офисе компании, подозреваемой в создании финансовой пирамиды, провели обыск и изъятие документации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции региона.
«В рамках расследования уголовного дела по статье 217 УК РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой» в офисе организации проведены обыски, в ходе которых изъята документация, компьютерная техника. По данному факту департаментом полиции Актюбинской области проводится расследование. По всем интересующим вопросам вкладчики данной компании должны обратиться в департамент полиции Актюбинской области по адресу: улица Братьев Жубановых, 271/1», - сообщил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.
Ранее сообщалось, что данная финансовая компания, предлагающая вкладчикам выгодно вложить деньги и получить быстрое вознаграждение, подозревается в мошенничестве.
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