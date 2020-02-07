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В Актобе прошел обыск в офисе компании, подозреваемой в создании финпирамиды

7 Февраля 2020 23:35
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В Актобе прошел обыск в офисе компании, подозреваемой в создании финпирамиды

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Атырау в офисе компании, подозреваемой в создании финансовой пирамиды, провели обыск и изъятие документации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции региона.

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«В рамках расследования уголовного дела по статье 217 УК РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой» в офисе организации проведены обыски, в ходе которых изъята документация, компьютерная техника. По данному факту департаментом полиции Актюбинской области проводится расследование. По всем интересующим вопросам вкладчики данной компании должны обратиться в департамент полиции Актюбинской области по адресу: улица Братьев Жубановых, 271/1», - сообщил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

Ранее сообщалось, что данная финансовая компания, предлагающая вкладчикам выгодно вложить деньги и получить быстрое вознаграждение, подозревается в мошенничестве.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Самал Ендибаева

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