В Актобе проходит выставка картин особенного ребенка

Выставка под названием «Безмолвный голос» в музее искусств стала первым большим шагом 17-летнего Искандера Сагыная. Здесь он представил тщательно отобранные работы, изображающие широкие казахские степи и городскую жизнь.

Фото: Жанна Әлжанова

Фото: Алтынай Сағындықова

Общаясь с миром без слов, Искандер в 12 лет прошел трехмесячное обучение в художественной школе, а затем продолжил совершенствоваться самостоятельно дома. Искандер плохо слышит, но родители вовремя его поддержали и создали дома условия для занятий.

Фото: Алтынай Сағындықова

Фото: Жанна Әлжанова

Фото: Жанна Әлжанова

— Сын начал рисовать 5–6 лет назад. Мы с отцом его всегда поддерживаем. Так и появилась его персональная выставка. Мы долго готовились к этому дню. За каждой картиной стоит большой труд, светлые чувства и безграничное воображение. Каждая работа отражает его внутренний мир. Кем он станет в будущем — решит сам. Сейчас он учится на портного. Возможно, со временем станет хорошим дизайнером, — рассказала мама Жанна Альжанова.

Фото: Алтынай Сағындықова

Фото: Алтынай Сағындықова

По словам отца Нурбека Сагыная, изначально Искандеру самому было интересно рисовать. Потом Жанна увидела его стремление и решила, что ему нужно обучение.

Фото: Алтынай Сағындықова

Фото: Алтынай Сағындықова

Фото: Алтынай Сағындықова