В Актобе проходит выставка картин особенного ребенка
В Актюбинском музее искусств проходит выставка работ талантливого художника Искандера Сагыная, страдающего с рождения детским церебральным параличом. На выставке представлено около 30 работ юного художника, передает корреспондент агентства Kazinform.
Выставка под названием «Безмолвный голос» в музее искусств стала первым большим шагом 17-летнего Искандера Сагыная. Здесь он представил тщательно отобранные работы, изображающие широкие казахские степи и городскую жизнь.
Общаясь с миром без слов, Искандер в 12 лет прошел трехмесячное обучение в художественной школе, а затем продолжил совершенствоваться самостоятельно дома. Искандер плохо слышит, но родители вовремя его поддержали и создали дома условия для занятий.
— Сын начал рисовать 5–6 лет назад. Мы с отцом его всегда поддерживаем. Так и появилась его персональная выставка. Мы долго готовились к этому дню. За каждой картиной стоит большой труд, светлые чувства и безграничное воображение. Каждая работа отражает его внутренний мир. Кем он станет в будущем — решит сам. Сейчас он учится на портного. Возможно, со временем станет хорошим дизайнером, — рассказала мама Жанна Альжанова.
По словам отца Нурбека Сагыная, изначально Искандеру самому было интересно рисовать. Потом Жанна увидела его стремление и решила, что ему нужно обучение.
— Сейчас он уже переходит из разряда любителей в профессионалы. Рисует на холсте красками, которыми пользуются профессиональные художники. Сам выбирает, что рисовать. Его работы отражают богатый внутренний мир. Кроме того, он играет в шахматы — в Актобе получил третий разряд. Умеет плавать и даже самостоятельно выучил английский язык. Мы не знаем, как именно, — возможно, смотрел фильмы. Он понимает английскую речь и умеет писать, — рассказал Нурбек Сагынай.