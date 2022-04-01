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    14:46, 01 Апрель 2022 | GMT +6

    В Актобе проходит открытый чемпионат Казахстана по плаванию

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - С 30 марта по 2 апреля в городе Актобе проходит Открытый летний чемпионат Республики Казахстан по плаванию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В чемпионате принимают участие 316 пловцов из 25 команд, представляющих все регионы Казахстана.

    Чемпионат является лицензионным отборочным мероприятием на 19-ый чемпионат мира по водным видам спорта 2022, который пройдет с 18 июня по 3 июля 2022 года в Будапеште (Венгрия).


    Фото: olympic.kz

    Теги:
    Спорт Регионы Казахстана Актюбинская область
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