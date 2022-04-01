14:46, 01 Апрель 2022 | GMT +6
В Актобе проходит открытый чемпионат Казахстана по плаванию
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - С 30 марта по 2 апреля в городе Актобе проходит Открытый летний чемпионат Республики Казахстан по плаванию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В чемпионате принимают участие 316 пловцов из 25 команд, представляющих все регионы Казахстана.
Чемпионат является лицензионным отборочным мероприятием на 19-ый чемпионат мира по водным видам спорта 2022, который пройдет с 18 июня по 3 июля 2022 года в Будапеште (Венгрия).
Фото: olympic.kz