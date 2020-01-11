В Актобе принята дорожная карта по профилактике правонарушений среди подростков

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при акиме города утверждена дорожная карта по вопросам профилактики правонарушений среди подростков. Об этом рассказал прокурор района Алматы города Актобе Жасулан Даулембаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при акиме Актобе утвердили предложенный прокуратурой план профилактики на 2020 год. С учетом необходимости акцентирования внимания на вопросах профилактики правонарушений в подростковой среде утверждена отдельная Дорожная Карта. Вопросы исполнения взяты на контроль. Полагаю, что совместные меры позволят сделать Актобе безопаснее», - сказал Ж.Даулембаев.