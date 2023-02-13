В Актобе примут меры по разгрузке дорожного трафика

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе примут конкретные меры по разгрузке дорожного трафика, улучшению дорожной безопасности. Об этом рассказал на своей странице в Facebook аким Актобе Мурат Журебеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня аким вместе с сотрудниками департамента полиции, специалистами дорожно-технической сферы объехал город и выявил ряд недостатков в организации дорожного движения.

За три года в городе произошло около 1000 ДТП, в том числе 143 ДТП произошли на перекрестках, погиб 71 житель, что вызывает беспокойство градоначальника.

«На сегодняшний день в городе зарегистрировано более 126 тысяч транспортных средств. На территории Актобе имеется 831 километр автодорог, из них 637 километров составляют 350 городских улиц. По данным полиции, за последние 3 года произошло 936 ДТП, в результате которых погиб 71 человек. 143 ДТП произошли на перекрестках улиц. Такая печальная статистика вызывает серьезную обеспокоенность и требует от нас принятия неотложных решений по улучшению ситуации», - пишет он в Facebook.

По словам акима, на основных улицах города недостаточный уровень регулирования потока автотранспорта, много старых светофоров, на перекрестках необходимы правые повороты (съезды), очень узкие или отсутствие остановочных карманов, некоторые остановки расположены вдоль проезжей части. На некоторых объездных дорогах и перекрестках нужно планировать строительство развязок.

«В результате нашего осмотра мы обсудили ряд предложений по установке около 60 светофоров, установке пешеходных подъёмов, переносу пешеходных переходов, замене дорожных знаков для пешеходов на светодиодные, то есть видимые ночью, и многие другие дельные рекомендации. Для безопасности дорожного движения нами определены конкретные меры по разгрузке трафика, улучшению безопасности на дорогах. Приступить к масштабным работам мы планируем уже этой весной», - считает Мурат Журебеков.