РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:07, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    В Актобе при пожаре в доме погиб пожилой мужчина

    None
    None
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в городе Актобе произошел пожар в частном доме. В результате инцидента погиб мужчина 1939 года рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС региона.

    19 февраля в 9 часов 25 минут поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу п. Заречный-4 ул. Жиенбет жырау. На место вызова незамедлительно направлены силы и средства ДЧС - 33 человек и 9 единиц техники. По прибытию пожарных подразделений мансардный дом был полностью охвачен огнем. В результате пожара были обрушены кровли и стены дома.

    Пожар ликвидирован в 10 часов 21 минуту на общей площади 220 кв.м. В ходе разбора обрушенных конструкций дома из-под завалов извлечено тело хозяина дома 1939 г.р. Психологом ДЧС оказана психологическая помощь родственнице погибшего.

    В настоящее время назначена Противопожарная лаборатория для выяснения обстоятельств случившегося.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Актюбинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:14
    Наказания за превышение средней скорости на трассах введут в Казахстане
    Сегодня, 11:13
    Горячую воду опять отключили в Риддере
    Сегодня, 11:04
    Сельхозтехнику планируют производить в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!