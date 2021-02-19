В Актобе при пожаре в доме погиб пожилой мужчина

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в городе Актобе произошел пожар в частном доме. В результате инцидента погиб мужчина 1939 года рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС региона.

19 февраля в 9 часов 25 минут поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу п. Заречный-4 ул. Жиенбет жырау. На место вызова незамедлительно направлены силы и средства ДЧС - 33 человек и 9 единиц техники. По прибытию пожарных подразделений мансардный дом был полностью охвачен огнем. В результате пожара были обрушены кровли и стены дома.

Пожар ликвидирован в 10 часов 21 минуту на общей площади 220 кв.м. В ходе разбора обрушенных конструкций дома из-под завалов извлечено тело хозяина дома 1939 г.р. Психологом ДЧС оказана психологическая помощь родственнице погибшего.

В настоящее время назначена Противопожарная лаборатория для выяснения обстоятельств случившегося.