16:48, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6
В Актобе подросток повесился в соседском сарае
Причины суицида 16-летнего подростка выясняют в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Актюбинской области.
Сообщение о том, что в сарае соседей обнаружен труп несовершеннолетнего, 2007 года рождения, поступило в отдел полиции 13 сентября. Прибывшей следственно-оперативной группой установлено, что несовершеннолетний совершил суицид.
По данному факту проводится досудебное расследование по ст.105 УК РК «Доведение до самоубийства». Причины и мотивы устанавливаются.