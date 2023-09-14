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    16:48, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В Актобе подросток повесился в соседском сарае

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    Причины суицида 16-летнего подростка выясняют в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Актюбинской области.

    Сообщение о том, что в сарае соседей обнаружен труп несовершеннолетнего, 2007 года рождения, поступило в отдел полиции 13 сентября. Прибывшей следственно-оперативной группой установлено, что несовершеннолетний совершил суицид.

    По данному факту проводится досудебное расследование по ст.105 УК РК «Доведение до самоубийства». Причины и мотивы устанавливаются.


    Теги:
    Актюбинская область Дети Актобе Правоохранительные органы
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