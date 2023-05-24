В Актобе почтили память первого председателя Мажилиса РК

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе прошли мероприятия в честь памяти первого председателя Мажилиса РК Марата Оспанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ряд мероприятий были проведены с 12 мая в Западно-Казахстанском медицинском университете, названном в честь видного государственного деятеля, профессора Марата Оспанова. Был проведен международный турнир по борьбе на поясах с участием команд Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и России, а также открытый турнир по мини-футболу среди медицинских вузов Казахстана.

Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов, президент общественного фонда имени Марата Оспанова Бакыт Оспанова, депутат Мажилиса Парламента РК Галымжан Елеуов, профессорско-преподавательский состав вуза возложили цветы к бюсту крупнейшего политического деятеля независимого Казахстана, осмотрели музей, посвященный развитию медицины Западного региона.

Затем в конференц-холле имени Аккагаз Досжановой состоялся вечер памяти «Жарқ етіп аққан бір жұлдыз», в рамках которого были организованы фотовыставка о жизни общественного деятеля, книжная выставка «Марат Оспанов: ұстаз, саясаткер, ғалым».

Ералы Тугжанов отметил, что Марат Оспанов внес значительный вклад в формирование отечественного парламентаризма, развитие законодательной базы и совершенствование современной налоговой системы Казахстана.

«Парламент обеспечил широкую и открытую дискуссию при обсуждении законодательного процесса и сложных социально-экономических вопросов развития страны в тот период. В этих вопросах Марат Оспанов демонстрировал высокий уровень профессиональной компетенции, его заслуженно считали политиком-стратегом. Имя выдающегося общественно-политического деятеля заслуженно присвоено единственному в Западном Казахстане медицинскому университету. Выпускники вуза сегодня плодотворно трудятся во всех уголках страны. Университет сотрудничает с 45 ведущими зарубежными вузами в области медицинской науки, образования и практического здравоохранения. Прикладные и фундаментальные научные проекты ученых вуза всегда будут поддержаны с нашей стороны», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

Своими воспоминаниями о Марате Оспанове поделились его друзья и соратники – ученые, коллеги.

Президент общественного фонда имени Марата Оспанова Бахыт Оспанова поблагодарила акима области за содействие в организации мероприятия на родной земле.