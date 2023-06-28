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В Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Автор:  
Малика Сафаргалиева
28 Июня 2023, 05:46
В Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, 28 июня неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в Актобе будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 28 июня на большей части Казахстана ожидаются сильные порывы ветра и дожди.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, в 19 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

Актюбинская область   Экология   Казгидромет   Регионы Казахстана   Погода   Природа   Актобе  
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