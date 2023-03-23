В Актобе отметили граждан, внесших вклад в развитие региона

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе в парках, на площадях, в жилых массивах прошли мероприятия, посвященные празднику Наурыз. В центральном парке имени Первого Президента РК состоялся праздничный концерт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В парке были поставлены национальные юрты, организованы выставки, спортивные состязания, праздничное угощение. Актюбинцев с праздником весеннего равноденствия поздравил аким области Ералы Тугжанов.

«Поздравляю вас с праздником Наурыз, который считается началом обновления, основой счастья и благополучия. У всех народов востока он считается началом нового года, днем, когда сравнились день и ночь, животные и природа начинают новый цикл, временем расцвета и благоденствия. Наши предки в Наурыз очищали родники, сажали деревья, занимались благими делами.

На днях в нашей стране прошло очень значимое политическое событие - выборы в депутаты Мажилиса и маслихатов. Эти выборы продолжение реформ, проводимых в стране. Таким образом наш Казахстан вступил в новый политический период. Благодарю всех жителей, участвовавших в процессе выборов», - сказал аким области.

Также аким поблагодарил сотрудников департамента ЧС, правоохранительных органов, волонтеров, активно участвовавших в мероприятиях по ликвидации последствий весеннего паводка. Затем в торжественной обстановке аким наградил актюбинцев, внесших значительный вклад в развитие региона, вручив им знак «Ақтөбе облысына еңбегі сіңген енбегі үшін».

В частности были награждены ветеринар Серикбай Рзабаев, командир спецподразделения ДП области Кажымукан Шалтаков, спасатель службы пожаротушения Кобдинского района Болат Есенов, главный балетмейстер областной филармонии Гульнар Мамбетова, директор общественного фонда Бибигуль Жулина, собкор телеканала «Хабар» Мансур Ескожин.

Кроме того на празднике были вручены денежные сертификаты нескольким участникам жилищной программы «Ақтөбе жастары», учителям из районов области. Как известно в этом году по данной программе выделено 600 млн тенге, счастливыми новоселами станут 42 молодых специалиста.

В завершении аким области провел обряд тусау кесу для годовалого малыша по имени Султан. Мероприятие продолжилось праздничной концертной программой.