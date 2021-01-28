В Актобе осужденный пытался подкупить инспектора службы пробации

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе задержан осужденный, пытавшийся подкупить инспектора службы пробации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс- службу ДУИС по Актюбинской области.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками собственной безопасности Департамента уголовно - исполнительной системы по Актюбинской области, этот факт был пресечен.

По словам инспектора службы пробации Астанинского района г. Актобе старшего лейтенанта юстиции Альбины Ирмагамбетовой, состоящий на учете 30-летний осужденный за грабеж актюбинец неоднократно нарушал порядок отбывания наказания в виде ограничения свободы, не исполнял обязанности, установленные судом за совершенное им ранее преступление. Тем не менее, за «укрытие» вышеизложенных незаконных действий, а также с целью не лишать его свободы, осужденный хотел подкупить сотрудника пробации, предложив ему деньги в сумме 30 000 тенге.

«В ходе допроса осужденный полностью признал свою вину. В случае подтверждения в его действиях состава уголовного правонарушения суд будет принимать решение о дальнейшем отбывании наказания», - рассказал начальник департамента УИС по Актюбинской области полковник юстиции Алмас Шамишев.